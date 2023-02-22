Події

17:29 22.02.2023

Україна виставить у Німеччині та країнах Балтії трофейні російські танки - Резніков

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Трофейні російські танки буде виставлено в Німеччині, Литві, Латвії та Естонії в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні вночі чотири російські танки "вторглися" в ЄС і НАТО. Але завдяки українській армії є нюанс. 24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки як музейні експонати або трофеї", - написав Резніков у твіттері в середу.

Повідомлення він проілюстрував фотографіями бронетехніки, яка на автомобільних платформах стоїть на прикордонному пункті пропуску.

Теги: #рф #танки #трофей #виставка

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