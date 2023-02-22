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16:02 22.02.2023

Борись і нашийник. Фонд WWF-Україна розпочав телеметричні дослідження рисі

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Борись і нашийник. Фонд WWF-Україна розпочав телеметричні дослідження рисі

Експерти фонду WWF-Україна та Рівненського природного заповідника відловили й одягнули на самця рисі телеметричний нашийник з GPS-GSM передавачем для вивчення життя тварини.

Як зазначено у пресрелізі WWF-Україна, завдяки пристрою фахівці зможуть проводити моніторинг та спостерігати за життям рідкісного хижака на Поліссі практично в режимі онлайн.

Тварину назвали Борись, це статевозрілий, здоровий самець вагою 22 кг.

За умови нормальної роботи нашийника науковці зможуть отримувати та аналізувати інформацію щодо екології виду: міграційні маршрути; харчовий раціон; сезонну та добову активність; довжину добового ходу; розміри індивідуальних територій; виводкові території рисі (зокрема місця, де з’являється і росте потомство) тощо.

У фонді WWF-Україна пояснили, що телеметричні дослідження проводять за допомогою технічних засобів, що фіксують різні параметри, наприклад локалізацію особин. Отримана інформація передається на віддалений сервер, до якого мають доступ науковці.

Нашийник Борися може працювати 1-2 роки залежно від природних умов і режимів роботи. Далі він самостійно відпаде. Нашийник – розробка польської компанії “Ecotone Telemetry”.

Такі комплексні дослідження рисі за допомогою GPS-GSM передавачів на території українського Полісся проводяться вперше.

Усі роботи здійснено в межах затвердженого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України Національного плану дій щодо збереження рисі євразійської, а також проєкту “Співжиття заради збереження”, що націлений на збереження рідкісних видів великих хижаків в Україні на території Карпат і Полісся. 

Теги: #дослідження #рись #wwf_україна

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