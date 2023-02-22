Російські окупанти обстріляли будинки мирних людей у Новотягинці, загинули двоє літніх людей - голова Херсонської ОВА

Російські окупанти в середу обстріляли з артилерії будинки мирних людей у Новотягинці, унаслідок обстрілу загинули двоє літніх людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські окупанти вдарили із артилерії по домівках мирних жителів у селі Новотягинка. Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці", - написав Прокудін у середу у телеграмі.