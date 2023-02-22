Процес зі звільнення українських цивільних осіб, захоплених РФ не заморожений, - Лубінець

Переговорний процес щодо звільнення українських цивільних осіб, захоплених та утримуваних Російською Федерацією, не заморожений, стверджує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Процес не заморожений. У нас відбуваються комунікації. Як безпосередньо з російською стороною про звільнення чи повернення цивільних заручників, також ми говоримо з низкою міжнародних партнерів. Ми маємо деякі ініціативи, про які я зараз не можу говорити публічно. Але ми хочемо серйозніше, скажімо так, вирішувати це питання", - сказав Лубінець журналістам на презентації ініціативи допомоги дітям, які постраждали від війни, швейцарсько-українського проєкту DECIDE, Офісу омбудсмена, міністерств освіти, розвитку громад та Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту у середу у Києві.

Лубінець нагадав, що за даними його офісу, які базуються на офіційних зверненнях щодо розшуку українських громадян, Росія затримала на тимчасово окупованій території України та на території, яка перебувала під її тимчасовою окупацією, і незаконно утримує понад 20 тисяч осіб.

Омбудсмен укотре наголосив, що згідно з міжнародним гуманітарним правом Російська Федерація не має права утримувати цивільних осіб України "без висування їм підозр або проведення судових засідань".

Лубінець зазначив, що під час останнього обміну Росія повернула на територію України одну цивільну.