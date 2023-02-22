Події

12:46 22.02.2023

Процес зі звільнення українських цивільних осіб, захоплених РФ не заморожений, - Лубінець

1 хв читати
Процес зі звільнення українських цивільних осіб, захоплених РФ не заморожений, - Лубінець

Переговорний процес щодо звільнення українських цивільних осіб, захоплених та утримуваних Російською Федерацією, не заморожений, стверджує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Процес не заморожений. У нас відбуваються комунікації. Як безпосередньо з російською стороною про звільнення чи повернення цивільних заручників, також ми говоримо з низкою міжнародних партнерів. Ми маємо деякі ініціативи, про які я зараз не можу говорити публічно. Але ми хочемо серйозніше, скажімо так, вирішувати це питання", - сказав Лубінець журналістам на презентації ініціативи допомоги дітям, які постраждали від війни, швейцарсько-українського проєкту DECIDE, Офісу омбудсмена, міністерств освіти, розвитку громад та Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту у середу у Києві.

Лубінець нагадав, що за даними його офісу, які базуються на офіційних зверненнях щодо розшуку українських громадян, Росія затримала на тимчасово окупованій території України та на території, яка перебувала під її тимчасовою окупацією, і незаконно утримує понад 20 тисяч осіб.

Омбудсмен укотре наголосив, що згідно з міжнародним гуманітарним правом Російська Федерація не має права утримувати цивільних осіб України "без висування їм підозр або проведення судових засідань".

Лубінець зазначив, що під час останнього обміну Росія повернула на територію України одну цивільну.

Теги: #омбудсмен #полонені #лубінець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 16.02.2023
Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення українських полонених

Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення українських полонених

11:33 04.02.2023
Україна повернула за обміном 116 захисників - Єрмак

Україна повернула за обміном 116 захисників - Єрмак

15:36 03.02.2023
Лубінець обговорив із турецьким омбудсменом деталі звільнення українців із російського полону

Лубінець обговорив із турецьким омбудсменом деталі звільнення українців із російського полону

19:15 29.01.2023
Вбивство українських військовополонених в Оленівці обов'язково буде розслідувано та доведено до спецтрибуналу, переконаний омбудсмен

Вбивство українських військовополонених в Оленівці обов'язково буде розслідувано та доведено до спецтрибуналу, переконаний омбудсмен

19:25 27.01.2023
Понад 140 тисяч будинків було зруйновано в Україні в результаті повномасштабного вторгнення РФ

Понад 140 тисяч будинків було зруйновано в Україні в результаті повномасштабного вторгнення РФ

13:33 27.01.2023
У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

15:24 24.01.2023
Україна передала РФ список із 748 полонених поранених захисників для їхньої верифікації – Лубінець

Україна передала РФ список із 748 полонених поранених захисників для їхньої верифікації – Лубінець

18:59 11.01.2023
Український та російський омбудсмени обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими

Український та російський омбудсмени обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими

07:55 11.01.2023
Лубінець обговорив у Туреччині з російським омбудсменом питання правового захисту громадян

Лубінець обговорив у Туреччині з російським омбудсменом питання правового захисту громадян

15:32 08.01.2023
З полону повернули ще 50 українців у результаті чергового обміну - Єрмак

З полону повернули ще 50 українців у результаті чергового обміну - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ігнат: Посилення української системи ППО триває, проте це відбувається не так швидко, як ми хотіли б

Вирішальні бої у війні будуть з середини до кінця весни - Буданов

Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, двох людей поранено - Синєгубов

Окупанти завдають ударів по Харкову - Терехов

За добу ЗС України знищили 620 окупантів, 8 танків, 3 БПЛА

ОСТАННЄ

Генпрокурор Костін: Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до злочинів у Бучі

Зеленський у зверненні до випускників військових академій Одеси та Львова: Українці пишаються своєю армією, впевнений, що ви зможете стати саме такими воїнами

Через падіння рівня води у Дніпрі у Нововоронцовці припинено водопостачання

У Києві презентували посібник "Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті"

У київському монастирі затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду

Ігнат: Посилення української системи ППО триває, проте це відбувається не так швидко, як ми хотіли б

У Бахмуті росіяни перейшли до іншої тактики, "хвиля за хвилею" просто йде піхота - Буданов

Вирішальні бої у війні будуть з середини до кінця весни - Буданов

Традицію приготування та споживання обрядових хлібів додано до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України

Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, двох людей поранено - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА