У київському монастирі затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на території м. Києва затримано чоловіка, який перебував у розшуку за державну зраду, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України. На виконання завдань своїх російських кураторів він готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що ці публікації розміщували на російських сайтах, активно розганяли пропагандисти і були доступні необмеженій кількості користувачів.

"Чоловік заперечував існування України як держави та українського народу. Популяризував та героїзував РФ і її президента. При цьому негативно та упереджено висловлювався про українську мову та культуру", - наголошують в ОГП.

Там зазначають, що висновки експертизи підтверджують, що ці публікації містили заклики до насильства, расової, національної чи релігійної ненависті, дискримінації, інші прояви нетерпимості та ворожнечі, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та загрожували національній безпеці.

"У серпні 2022 року йому було повідомлено про підозру у державній зраді. Після цього він почав переховуватися від правосуддя та був оголошений у розшук", - уточнюють в Офісі генпрокурора.

В ОГП повідомляють, що за результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування та затримати його на території одного з монастирів УПЦ (МП) у м. Києві, де він переховувався.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.