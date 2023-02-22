У Бахмуті росіяни перейшли до іншої тактики, "хвиля за хвилею" просто йде піхота - Буданов

У Бахмуті росіяни перейшли до іншої тактики, "хвиля за хвилею" йде піхота, бронетехніки там одиниці, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Перехід до іншої тактики усі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці. У Вугледарі відбувалося застосування бронетехніки, але її було знищено в перші години, і все перейшло у стрілецькі бої", - сказав Буданов в інтерв'ю "Forbes Україна".

Він також зазначив, що з військової точки зору "утримання Бахмута дає нам стримування росіян у цьому районі та завдання їм катастрофічних втрат".

"Ми їх виснажуємо і захищаємо свою територію, яка в жодному разі не може оцінюватися в контексті: доцільно чи недоцільно залишити", - наголосив Буданов.

Відповідаючи на запитання про найбільші поразки у війні, керівник розвідки назвав найбільшою із них - Сєвєродонецьк.

"Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. І третя, це буде загальна відповідь – це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим. Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені", - сказав Буданов.