Події

08:44 22.02.2023

Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

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Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

Минулої доби противник 51 раз обстріляв населені пункти Херсонської області, 4 рази був атакований Херсон, повідомляє обласна військова адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та АГС. Ворог 4 рази атакував Херсон", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу вранці.

Зазначається, що у вівторок після обіду окупанти завдали масованого удару з "Градів" по місту – загинули мирні люди, зруйновані цивільні будівлі".

У результаті обстрілів загинули 5 людей, 21 – поранено, серед них "16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя та кінцівок". Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #херсонська_область

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