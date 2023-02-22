Минулої доби ворог 51 раз обстріляв Херсонську область

Минулої доби противник 51 раз обстріляв населені пункти Херсонської області, 4 рази був атакований Херсон, повідомляє обласна військова адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та АГС. Ворог 4 рази атакував Херсон", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу вранці.

Зазначається, що у вівторок після обіду окупанти завдали масованого удару з "Градів" по місту – загинули мирні люди, зруйновані цивільні будівлі".

У результаті обстрілів загинули 5 людей, 21 – поранено, серед них "16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя та кінцівок". Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.