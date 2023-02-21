Глава італійського уряду відвідала Київщину

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у вівторок відвідала Київську область, повідомляє пресслужба Київської ОВА.

"Делегацію зустріли заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, генеральний прокурор України Андрій Костін, в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко, заступники Микола Бойко та Віталій Власюк", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час візиту Мелоні відвідала Бучу, де побувала у Церкві Святого Апостола Андрія Первозванного та на місці масового поховання українських цивільних, убитих російською армією.

"Італійські партнери також відвідали Ірпінь, де оглянули руйнування ЖК "Ірпенські Липки", - наголосили в ОВА.

Там додали, що голова італійського уряду була глибоко вражена побаченим.

"Вона висловила слова підтримки українському народу та наголосила, що Україна може розраховувати на Італію у своїй боротьбі", - підсумували в адміністрації.