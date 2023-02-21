Негода продовжує призводити до аварійних відключень світла

Оператори системи розподілу продовжують повідомляти про аварійні відключення світла через пошкодження ліній у результаті негоди.

"На Одещині погіршилися погодні умови, внаслідок чого почалися аварійні відключення світла. Зараз без електроенергії залишилося 24 населені пункти області, це приблизно 17 тис. родин. Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони", - йдеться у телеграм-каналі ДТЕК у вівторок увечері.

Згідно з ним, 44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди. Там також попередили, що падіння дерев через дощ і сильний вітер в області може призводити до обриву проводів, і у зв'язку з цим закликали людей бути обережними.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" на вечір вівторка повідомили, що без світла залишається 42 населені пункти в області, 19 з яких – частково.

"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають", - зазначив мережевий оператор.

Як зазначило "Прикарпаттяобленерго", на вечір вівторка негода посилила ситуацію з відключеннями – повністю без електропостачання залишалися 15 населених пунктів, частково було знеструмлено вулиці ще 13 населених пунктів. Найбільше відключень було у Верховинському районі. Енергетики пояснили, що працюють на місцях аварій з ранку, коли було зафіксовано аварійні відключення на 125 підстанціях, але вітер створює нові обриви на лініях та нові аварійні ситуації, а також затримує відновлювальні роботи.

"Тому спрогнозувати, коли світло буде в будинках і чи будуть повторні аварії, складно. Наші бригади роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання до кінця доби, незважаючи на складні погодні умови", - зазначило "Прикарпаттяобленерго" у своєму телеграм-каналі.

За інформацією "Чернівціобленерго" у фейсбуці, станом на 14:30 вівторка в області через сильний вітер відключено 22 лінії 10 кВ, знеструмлено 363 трансформаторні підстанції, внаслідок чого без напруги частково або повністю опинилися 55 населених пунктів в одинадцяти (колишніх адміністративних) ) районах області.

"До ліквідації пошкоджень залучено 22 бригади енергетиків, задіяли спецтехніку, працюємо над відновленням електропостачання, поступово заживлюємо знеструмлених споживачів", – йдеться у повідомленні.

Як йдеться на фейсбук-сторінці "Волиньобленерго", в області через штормовий вітер зафіксовано аварійні відключення, для відновлення електропостачання задіяно 15 бригад і 8 одиниць спецтехніки.

"Рівнеобленерго" повідомило у фейсбуці, що негода продовжує вирувати, внаслідок чого бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання в населених пунктах області.

"Ситуація динамічна – в одні населені пункти повертаємо світло, поривчастий вітер продовжує додавати роботи в інших", – йдеться у його повідомленні.

Водночас "Прикарпаттяобленерго" у телеграм-каналі вже повідомило, що НЕК "Укренерго" знову, одинадцятий день поспіль, не доводить лімітів споживання, тож графіків погодинних відключень не буде.

Як повідомлялося з посиланням на "Львівобленерго", у Львівській області понад 100 населених пунктів було знеструмлено повністю або частково через сильний вітер. Про пошкодження ліній внаслідок негоди також повідомляли "Хмельницькобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "Прикарпаттяобленерго".