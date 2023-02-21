На Одещині та Прикарпатті відбуваються аварійні відключення е/е внаслідок негоди

На Одещині та Прикарпатті відбуваються аварійні відключення електроенергії через негоду, зокрема, сильний вітер, повідомляють компанії "ДТЕК" та ПрАТ "Прикарпаттяобленерго" у вівторок.

"На Одещині погіршилися погодні умови, внаслідок чого почалися аварійні відключення світла. Зараз без електроенергії залишилося 24 населені пункти області, це приблизно 17 тис. родин", – поінформувало ДТЕК у телеграмі у вівторок увечері.

Як зазначили в енергохолдингу, найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.

"Через дощ та сильний вітер на Одещині можуть падати дерева, що призводить до обриву проводів. 44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди", – наголосили в ДТЕК.

У свою чергу, на Прикарпатті станом на 15:00 дня повністю без електропостачання залишалися 15 населених пунктів, частково знеструмлено вулиці 13 населених пунктів.

"Більше відключень на Верховинщині. Також негода торкнулася Городенківщини, Долинщини, Косівщини та Рогатинщини", – йдеться на сайті "Прикарпаттяобленерго".

Як зазначили в компанії, енергетики працюють на місцях аварій від початку знеструмлень, але вітер постійно створює нові обриви на лініях, нові аварійні ситуації. Крім того, вітер суттєво затримує оновлення електропостачання, оскільки дощ і вітер створюють небезпечні умови роботи.

"Тому спрогнозувати, коли світло буде в будинках і чи траплятимуться повторні аварії, складно. Наші бригади роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання до кінця доби, незважаючи на складні погодні умови", - констатували у ПрАТ.

У "Прикарпаттяобленерго" закликали мешканців регіону у разі виявлення обірваного дроту не наближатися до нього ближче, ніж на 8 метрів та за можливості обгородити ділянку навколо місця аварії у радіусі 8-10 метрів.

"Якщо ви побачите пошкоджені мережі – у жодному разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці фейсбук або скористайтесь кол-центром", – звернулися також до мешканців Одещини в ДТЕК.