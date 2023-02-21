Події

20:10 21.02.2023

На Одещині та Прикарпатті відбуваються аварійні відключення е/е внаслідок негоди

2 хв читати
На Одещині та Прикарпатті відбуваються аварійні відключення е/е внаслідок негоди

На Одещині та Прикарпатті відбуваються аварійні відключення електроенергії через негоду, зокрема, сильний вітер, повідомляють компанії "ДТЕК" та ПрАТ "Прикарпаттяобленерго" у вівторок.

"На Одещині погіршилися погодні умови, внаслідок чого почалися аварійні відключення світла. Зараз без електроенергії залишилося 24 населені пункти області, це приблизно 17 тис. родин", – поінформувало ДТЕК у телеграмі у вівторок увечері.

Як зазначили в енергохолдингу, найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.

"Через дощ та сильний вітер на Одещині можуть падати дерева, що призводить до обриву проводів. 44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди", – наголосили в ДТЕК.

У свою чергу, на Прикарпатті станом на 15:00 дня повністю без електропостачання залишалися 15 населених пунктів, частково знеструмлено вулиці 13 населених пунктів.

"Більше відключень на Верховинщині. Також негода торкнулася Городенківщини, Долинщини, Косівщини та Рогатинщини", – йдеться на сайті "Прикарпаттяобленерго".

Як зазначили в компанії, енергетики працюють на місцях аварій від початку знеструмлень, але вітер постійно створює нові обриви на лініях, нові аварійні ситуації. Крім того, вітер суттєво затримує оновлення електропостачання, оскільки дощ і вітер створюють небезпечні умови роботи.

"Тому спрогнозувати, коли світло буде в будинках і чи траплятимуться повторні аварії, складно. Наші бригади роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання до кінця доби, незважаючи на складні погодні умови", - констатували у ПрАТ.

У "Прикарпаттяобленерго" закликали мешканців регіону у разі виявлення обірваного дроту не наближатися до нього ближче, ніж на 8 метрів та за можливості обгородити ділянку навколо місця аварії у радіусі 8-10 метрів.

"Якщо ви побачите пошкоджені мережі – у жодному разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці фейсбук або скористайтесь кол-центром", – звернулися також до мешканців Одещини в ДТЕК.

 

 

 

 

Теги: #негода #електропостачання #проблеми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 21.02.2023
На Львівщині через сильний вітер без електрики залишилися 57 населених пунктів - Козицький

На Львівщині через сильний вітер без електрики залишилися 57 населених пунктів - Козицький

17:26 16.02.2023
"Укренерго" проведе виміри електроспоживання у Києві у п'ятницю, протягом дня в столиці не застосовуватимуться стабілізаційні та екстрені відключення

"Укренерго" проведе виміри електроспоживання у Києві у п'ятницю, протягом дня в столиці не застосовуватимуться стабілізаційні та екстрені відключення

20:51 11.02.2023
У неділю світло не вимикатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

У неділю світло не вимикатимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях

17:28 08.02.2023
Одеса отримає додатковий обсяг електроенергії до кінця середи – "Укренерго"

Одеса отримає додатковий обсяг електроенергії до кінця середи – "Укренерго"

20:12 04.02.2023
Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

19:19 29.01.2023
Херсонський мікрорайон Острів після обстрілу залишився без електропостачання, тривають ремонтні роботи

Херсонський мікрорайон Острів після обстрілу залишився без електропостачання, тривають ремонтні роботи

07:34 28.01.2023
Сирія стикається з безпрецедентною нестачею їжі

Сирія стикається з безпрецедентною нестачею їжі

13:01 26.01.2023
Екстрені відключення світла на Одещині можуть застосовуватися кілька днів через пошкодження енергоінфраструктури

Екстрені відключення світла на Одещині можуть застосовуватися кілька днів через пошкодження енергоінфраструктури

12:48 21.01.2023
У Львівській області 83 населених пункти повністю або частково залишилися без світла через негоду

У Львівській області 83 населених пункти повністю або частково залишилися без світла через негоду

11:33 15.01.2023
На Харківщині відновлено електропостачання всіх споживачів, які залишилися без світла після суботньої ракетної атаки

На Харківщині відновлено електропостачання всіх споживачів, які залишилися без світла після суботньої ракетної атаки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У квітні Італія проведе конференцію з відновлення України

Італійський бізнес потрібно залучити до відновлення України – Зеленський після зустрічі з Мелоні

Італія підтримує українську Формулу миру та інтеграцію України в ЄС і НАТО – заява Зеленського та Мелоні

Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

Італія надасть Україні три види систем ППО

ОСТАННЄ

У квітні Італія проведе конференцію з відновлення України

Італійський бізнес потрібно залучити до відновлення України – Зеленський після зустрічі з Мелоні

Італія підтримує українську Формулу миру та інтеграцію України в ЄС і НАТО – заява Зеленського та Мелоні

Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

Глава італійського уряду відвідала Київщину

Кулеба прибув до Гааги, провів зустріч із голландським колегою та взяв участь у слуханнях парламенту Нідерландів щодо підтримки України

Італія надасть Україні три види систем ППО

Дві третини українців, оцінюючи 2022 рік, повідомляють про погіршення свого матеріального становища, третина населення втратила роботу – опитування

В Україні відзначається зростання довіри до державних інституцій: армії довіряють 97% громадян, президенту – 90%

У перемогу України у війні вірять 95% жителів – опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА