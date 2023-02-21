Події

19:41 21.02.2023

Нардепи пропонують визначити принципи переговорів про капітуляцію РФ та умови завершення війни

1 хв читати
Нардепи пропонують визначити принципи переговорів про капітуляцію РФ та умови завершення війни

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити заяву про основні принципи переговорів про капітуляцію Російської Федерації або її правонаступників та умови завершення війни.

Відповідний проєкт постанови №9044 зареєстровано в парламенті 21 лютого. Його текст на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Співавторами законодавчої ініціативи є Олег Дунда, В'ячеслав Рубльов (обидва з фракції "Слуга народу") та Лариса Білозір (група "Довіра").

Теги: #рф #переговори #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 21.02.2023
Влада Румунії призупиняє діяльність Російського центру культури і науки

Влада Румунії призупиняє діяльність Російського центру культури і науки

09:38 21.02.2023
У Росії готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання

У Росії готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання

07:45 21.02.2023
Президент Грузії не підтримає законопроєкт про іноагентів

Президент Грузії не підтримає законопроєкт про іноагентів

20:53 20.02.2023
Буш попереджав Обаму про підготовку агресії РФ проти України за п'ять років до окупації Криму - ЗМІ

Буш попереджав Обаму про підготовку агресії РФ проти України за п'ять років до окупації Криму - ЗМІ

08:20 20.02.2023
У Росії недостатньо резервів для ведення контрнаступу

У Росії недостатньо резервів для ведення контрнаступу

22:49 19.02.2023
Нардепи пропонують з нагоди річниці повномасштабної війни закликати світ збільшити допомогу Україні, посилити санкції проти РФ та визнати її державою-спонсором тероризму

Нардепи пропонують з нагоди річниці повномасштабної війни закликати світ збільшити допомогу Україні, посилити санкції проти РФ та визнати її державою-спонсором тероризму

21:01 19.02.2023
США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

19:05 19.02.2023
ГУР: РФ може посилити ядерний шантаж, з метою зірвати візит Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України

ГУР: РФ може посилити ядерний шантаж, з метою зірвати візит Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України

16:52 19.02.2023
У ФРН затримано російського шпигуна з доступом до важливої інформації про передану Україні військову допомогу

У ФРН затримано російського шпигуна з доступом до важливої інформації про передану Україні військову допомогу

11:11 19.02.2023
Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський назвав погрози Путіна відновити ядерні випробування залякуваннями

Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із делегацією ізраїльського парламенту

Делегація конгресменів-республіканців США зустрілася з Зеленським у Києві

Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

НАТО та ЄС обговорили з Україною прискорення постачання Києва боєприпасами

ОСТАННЄ

Зеленський назвав погрози Путіна відновити ядерні випробування залякуваннями

Американський конгресмен Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16

Зеленський обговорив ситуацію на полі бою із делегацією ізраїльського парламенту

Окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, ведуть вогонь по будинках мирного населення – Генштаб ЗСУ

Делегація конгресменів-республіканців США зустрілася з Зеленським у Києві

8 тисяч волонтерів Червоного Хреста України допомагають людям переносити тяготи війни - Доценко

Президент Латвії стане адвокатом України у створенні Спецтрибуналу – віцеспікер Олена Кондратюк

Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

НАТО та ЄС обговорили з Україною прискорення постачання Києва боєприпасами

Кабмін вніс Києво-Печерську лавру до Держреєстру нерухомих пам'яток України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА