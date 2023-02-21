Нардепи пропонують визначити принципи переговорів про капітуляцію РФ та умови завершення війни

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити заяву про основні принципи переговорів про капітуляцію Російської Федерації або її правонаступників та умови завершення війни.

Відповідний проєкт постанови №9044 зареєстровано в парламенті 21 лютого. Його текст на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Співавторами законодавчої ініціативи є Олег Дунда, В'ячеслав Рубльов (обидва з фракції "Слуга народу") та Лариса Білозір (група "Довіра").