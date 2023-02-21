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17:32 21.02.2023

Президент Латвії стане адвокатом України у створенні Спецтрибуналу – віцеспікер Олена Кондратюк

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Президент Латвії Егілс Левітс готовий стати адвокатом України щодо створення Спеціального трибуналу для покарання політичної верхівки Росії за розв'язану проти України війну.

Про це заявила віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк після зустрічі із президентом Латвії у Ризі.

Вона подякувала Левітсу за його особисте лідерство в цьому питанні як глави держави і досвідченого юриста і правника.

Президент Латвії висловив упевненість у тому, що Україна переможе у війні з російським агресором і стане одним із найсильніших членів НАТО. Він запевнив, що постійно тримає питання підтримки і наближення перемоги України у фокусі своєї уваги, порушуючи його на всіх зустрічах та міжнародних майданчиках.

Кондратюк перебуває з візитом у столиці Латвії – Ризі, де нині тривають Дні України. Вона провела зустрічі зі спікером парламенту Латвії, міністрами охорони здоров'я та оборони, мером Риги. Віцеспікер узяла участь у відправленні в Україну комплектів військової амуніції, позашляховика з кулеметною платформою, павербанків і турнікетів.

 

Теги: #кондратюк #трибунал #латвія

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