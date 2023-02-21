Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття тим, хто втратив рідних через обстріл Херсону у вівторок.

"Російська армія масовано обстрілює Херсон. Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України", - додав він.

Раніше у вівторок окупанти завдали удару по багатоповерхівках та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені.