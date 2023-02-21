Події

14:54 21.02.2023

У НАТО занепокоєні повідомленнями про можливі плани Китаю постачати зброю Росії

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У НАТО занепокоєні повідомленнями про можливі плани Китаю постачати зброю Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив занепокоєння повідомленнями про те, що Китай може розглядати можливість постачання зброї Росії.

"Ми дедалі більше занепокоєні тим, що Китай, можливо, планує надати допомогу у вигляді летальної зброї для Росії", - сказав Столтенберг на пресконференції.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон уважно стежить за тим, щоб Китай не надавав військової допомоги Росії.

"Станом на сьогодні ми не можемо сказати, що Китай систематично постачає військову допомогу Росії або обходить санкції. Це те, за чим ми дуже пильно стежимо", - заявив Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції.

У МЗС КНР у понеділок запевнили, що не постачають озброєння Росії.

Теги: #нато #столтенберг

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