Відповідь за обстріл Херсону має бути максимально жорсткою, і вона буде - Єрмак

Відповідь за обстріл РФ цивільної інфраструктури в Херсоні, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули шестеро і постраждали 12 людей, має бути максимально жорсткою, і вона буде, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Тим часом, росіяни продовжують воювати з мирними людьми. Під промову пацієнта (Путіна – ІФ-У) вони обстріляли Херсон, який цей пацієнт називає "своїм". Обстріл з РСЗВ. Шестеро загиблих, є поранені люди. Пошкоджені будинки, зупинка транспорту… Вони просто йшли у справах, на роботу, купували щось в місті", - написав Єрмак у телеграмі.

Відповідь за ці злочини, наголосив глава Офісу президента, має бути максимально жорстокою.

"І вона точно буде. Ми очистимо нашу землю від рабів неадекватного вбивці. І знайдемо всіх, хто віддавав та виконував накази, скільки б часу вони не намагалися переховуватися потім", - додав він.

Як повідомлялося, у вівторок удень російські окупанти завдали удару по зупинці громадського транспорту та багатоповерхових житлових будинках у Херсоні.