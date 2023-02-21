Події

14:43 21.02.2023

Відповідь за обстріл Херсону має бути максимально жорсткою, і вона буде - Єрмак

1 хв читати
Відповідь за обстріл Херсону має бути максимально жорсткою, і вона буде - Єрмак

Відповідь за обстріл РФ цивільної інфраструктури в Херсоні, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули шестеро і постраждали 12 людей, має бути максимально жорсткою, і вона буде, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Тим часом, росіяни продовжують воювати з мирними людьми. Під промову пацієнта (Путіна – ІФ-У) вони обстріляли Херсон, який цей пацієнт називає "своїм". Обстріл з РСЗВ. Шестеро загиблих, є поранені люди. Пошкоджені будинки, зупинка транспорту… Вони просто йшли у справах, на роботу, купували щось в місті", - написав Єрмак у телеграмі.

Відповідь за ці злочини, наголосив глава Офісу президента, має бути максимально жорстокою.

"І вона точно буде. Ми очистимо нашу землю від рабів неадекватного вбивці. І знайдемо всіх, хто віддавав та виконував накази, скільки б часу вони не намагалися переховуватися потім", - додав він.

Як повідомлялося, у вівторок удень російські окупанти завдали удару по зупинці громадського транспорту та багатоповерхових житлових будинках у Херсоні.

 

Теги: #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 20.02.2023
Єрмак: Візит Байдена до Києва – стратегічний, вирішується багато питань

Єрмак: Візит Байдена до Києва – стратегічний, вирішується багато питань

15:29 17.02.2023
Україна вважає неприйнятною ідею "гібридного трибуналу" для РФ – Єрмак

Україна вважає неприйнятною ідею "гібридного трибуналу" для РФ – Єрмак

01:15 17.02.2023
Єрмак поспілкувався зі звільненими з російського полону військовослужбовцями та першим заступником мера Енергодару

Єрмак поспілкувався зі звільненими з російського полону військовослужбовцями та першим заступником мера Енергодару

07:19 16.02.2023
У результаті нічної атаки є влучення на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях

У результаті нічної атаки є влучення на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях

16:43 15.02.2023
Єрмак зустрівся з британським істориком Тімоті Гартоном Ешем

Єрмак зустрівся з британським істориком Тімоті Гартоном Ешем

09:11 14.02.2023
США продовжать надавати Україні підтримку з наближенням річниці повномасштабного вторгнення

США продовжать надавати Україні підтримку з наближенням річниці повномасштабного вторгнення

16:38 06.02.2023
Визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією вплине на конфіскацію російських активів - Єрмак

Визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією вплине на конфіскацію російських активів - Єрмак

12:40 06.02.2023
Україна наполягає на виключенні "Росатому" зі всіх міжурядових угод – Єрмак

Україна наполягає на виключенні "Росатому" зі всіх міжурядових угод – Єрмак

11:33 04.02.2023
Україна повернула за обміном 116 захисників - Єрмак

Україна повернула за обміном 116 захисників - Єрмак

12:24 02.02.2023
Залужний та Єрмак провели телефонну розмову з Салліваном та Міллі

Залужний та Єрмак провели телефонну розмову з Салліваном та Міллі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

Прем'єрка Італії Мелоні приїхала до Києва

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року

ОСТАННЄ

Усі винні у агресії проти України повинні понести покарання - депутати Кнесету

Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

Боррель просить міністрів оборони ЄС поставити Україні боєприпаси зі своїх складів

У НАТО занепокоєні повідомленнями про можливі плани Китаю постачати зброю Росії

Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

БЕБ викрило на несплаті 42 млн грн податків сільгосппідприємство екснардепа у Кіровоградській області

У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

Окупанти обстріляли Очаків, поранено місцевого жителя – поліція

Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого організувати освітній процес дистанційно

Окупанти завдали удару по багатоповерхівкам та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА