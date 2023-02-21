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14:35 21.02.2023

БЕБ викрило на несплаті 42 млн грн податків сільгосппідприємство екснардепа у Кіровоградській області

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БЕБ викрило на несплаті 42 млн грн податків сільгосппідприємство екснардепа у Кіровоградській області

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило схему ухилення сільськогосподарським товариством у Кіровоградській області від сплати податків на загальну суму 42,4 млн грн шляхом махінацій із податковим кредитом у деклараціях із податку на додану вартість (ПДВ).

Як повідомляється у пресрелізі відомства, підприємство-порушник належить народному депутату України VII скликання, власнику низки відомих торговельних марок молочної продукції.

"Детективи БЕБ встановили, що службові особи згаданого товариства протягом 2021 року завищили податковий кредит у деклараціях з податку на додану вартість. Це сільськогосподарське підприємство документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн", - зазначається у повідомленні Бюро.

За результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, зокрема на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.

Уточнюється, що злочинну схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

У повідомленні не зазначається ім'я нардепа-власника підприємства, але, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, ідеться про екснардепів VII скликання Верховної Ради Олександра Табалова та його сина Андрія Табалова, а також їхнє ПрАТ "Юрія" (Черкаси), у якому кожен із власників володіє по 41,72% у статутному капіталі.

ПАТ "Юрія" - правонаступник Черкаського міськмолокозаводу із проєктною потужністю 25 тонн переробки сировини на день. Підприємство є виробником молочної продукції під ТМ "Волошкове поле", входить до десятки найбільших українських виробників молока.

До складу підприємства входять дочірні підприємства "Юрія-2" - мережа фірмових магазинів та кіосків у Черкасах та "Юрія-транс" - автотранспортне підприємство, яке доставляє сировину та матеріали на переробку, продукцію у торговельні точки, а також надає інші транспортні послуги.

Сировинною зоною підприємства є Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Київська та Вінницька області. Збір молока здійснюється у понад 200 населених пунктах.

 

Теги: #податки #справа #кіровоградська_обл #беб

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