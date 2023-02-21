Події

13:10 21.02.2023

Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

1 хв читати
Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

Росія припиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), але не виходить із договору, заявив президент РФ Володимир Путін у вівторок, виступаючи з посланням до Федеральних зборів.

Він також заявив, що якщо США проведуть випробування нових видів ядерних озброєнь, Росія зробить те саме.

Перш ніж повернутися до проблематики Договору про стратегічні наступальні озброєння, Росія має зрозуміти, "на що претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція та Велика Британія", щоб враховувати "сукупний ударний потенціал альянсу", сказав також Путін.

Теги: #путін #дсно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 21.02.2023
Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

13:21 21.02.2023
Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

13:46 20.02.2023
Путін продовжує робити помилки – Байден

Путін продовжує робити помилки – Байден

21:33 31.01.2023
Держдеп закликав Росію до співпраці з ДСНО

Держдеп закликав Росію до співпраці з ДСНО

10:46 23.01.2023
Кремль розпочав маргіналізацію ПВК "Вагнер" і повернувся до опори на регулярну армію та Міноборони – ISW

Кремль розпочав маргіналізацію ПВК "Вагнер" і повернувся до опори на регулярну армію та Міноборони – ISW

06:56 06.01.2023
Заява Путіна про тимчасове різдвяне перемир'я розрахована представити українські сили як такі, що не бажають припиняти бойові дії

Заява Путіна про тимчасове різдвяне перемир'я розрахована представити українські сили як такі, що не бажають припиняти бойові дії

20:16 05.01.2023
Путін шукає "кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні - Байден

Путін шукає "кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні - Байден

18:31 05.01.2023
Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

13:48 05.01.2023
Ердоган запропонував Путіну підкріпити заклики до переговорів одностороннім припиненням вогню

Ердоган запропонував Путіну підкріпити заклики до переговорів одностороннім припиненням вогню

09:30 04.01.2023
Ердоган у середу має намір поговорити телефоном із Зеленським та Путіним

Ердоган у середу має намір поговорити телефоном із Зеленським та Путіним

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

Прем'єрка Італії Мелоні приїхала до Києва

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року

ОСТАННЄ

Усі винні у агресії проти України повинні понести покарання - депутати Кнесету

Російська армія нещадно вбиває мирне населення – Зеленський про обстріл Херсону

Боррель просить міністрів оборони ЄС поставити Україні боєприпаси зі своїх складів

У НАТО занепокоєні повідомленнями про можливі плани Китаю постачати зброю Росії

Відповідь за обстріл Херсону має бути максимально жорсткою, і вона буде - Єрмак

БЕБ викрило на несплаті 42 млн грн податків сільгосппідприємство екснардепа у Кіровоградській області

У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

Окупанти обстріляли Очаків, поранено місцевого жителя – поліція

Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого організувати освітній процес дистанційно

Окупанти завдали удару по багатоповерхівкам та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА