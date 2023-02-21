Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

Росія припиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), але не виходить із договору, заявив президент РФ Володимир Путін у вівторок, виступаючи з посланням до Федеральних зборів.

Він також заявив, що якщо США проведуть випробування нових видів ядерних озброєнь, Росія зробить те саме.

Перш ніж повернутися до проблематики Договору про стратегічні наступальні озброєння, Росія має зрозуміти, "на що претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція та Велика Британія", щоб враховувати "сукупний ударний потенціал альянсу", сказав також Путін.