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11:49 21.02.2023

Із 21 лютого декілька днів у Києві відбуватимуться навчання із захисту столиці

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Із 21 лютого декілька днів у Києві відбуватимуться навчання із захисту столиці

Сили оборони Києва з 21 лютого протягом декількох днів проводитимуть планові навчання із захисту столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Із 21 лютого 2023 р. і протягом декількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводить навчання із захисту столиці", - поінформував начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко, слова якого наведено у повідомленні КМВА у телеграм-каналі у вівторок.

За сценарієм, інформує КМВА, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. "Завдання сил і засобів оборони Києва - під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань із оборони столиці. Окрім того, під час тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій", - ідеться у повідомленні.

Як наголосив Попко, це планові навчання. "Наразі загроза нападу на столицю з півночі мінімальна. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте Збройним силам України", - підсумував начальник КМВА.

У тренуванні бере участь Київська міська військова адміністрація (у складі визначених структурних підрозділів) та районні адміністрації.

 

Теги: #кмда #навчання

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