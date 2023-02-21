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10:56 21.02.2023

"Артемсіль" і платформа United24 продадуть 100 тис. пачок солі для придбання дронів розвідникам

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"Артемсіль" і платформа United24 продадуть 100 тис. пачок солі для придбання дронів розвідникам

ДП "Артемсіль" та фандрейзингова платформа United24 до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну запустили у продаж спеціальну партію солі "Міць. Українська кам'яна" зі 100 тис. пачок у розфасовці 200 г, вона продаватиметься в мережі "Сільпо" та через онлайн-ритейлера Rozetka по 500 грн за пачку.

Як повідомляється у пресрелізі "Артемсолі" у вівторок, прибуток у розмірі 465 грн із кожної пачки буде спрямований на формування флотилії дронів-камікадзе для потреб Головного управління розвідки України (ГУР).

"Через російські обстріли в шахтах Соледара перестали видобувати сіль у квітні 2022 року. Це сталося вперше з Другої світової війни. Цехи "Артемсолі" згоріли, обладнання було знищено, будівлі зруйновано, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з містом на Донеччині, залишили свій дім. Частину запасів солі вдалося вивезти, але влітку 2022 року пачка "Артемсолі", яку знають і люблять мільйони українців, остаточно зникла з полиць великих продуктових мереж", - наголосило держпідприємство в пресрелізі.

Уточнюється, що 465 грн прибутку з кожної пачки буде спрямовано на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР через державну фандрейзингову платформу United24, при цьому один дрон коштує $700.

"Дрон-камікадзе FPV (First Person View) став революційним засобом ведення бою, адже такі дрони використовуються буквально як снайперська зброя з відстані до 8 кілометрів. Встановлені камери та сучасні засоби зв'язку дають змогу оператору управляти літальним апаратом у режимі реального часу, залишаючись при цьому на безпечній відстані. Завдяки спеціальній партії "Артемсолі" ми зможемо укомплектувати дронами FPV нове ударне угруповання, яке найближчим часом стане на захист нашої країни на всій лінії фронту", - наводить "Артемсіль" слова командира спецпідрозділу БпЛА "Крила" ГУР МО із позивним "Волонтер".

ДП "Артемсіль" - до російської окупації було одним із найбільших підприємств з видобутку та реалізації кухонної солі на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП "Артемсіль" розміщені у Соледарі Донецької області.

За підсумками 2020 року "Артемсіль" знизило виробництво солі на 41% порівняно з 2019 роком - до 1,18 млн тонн через вплив погодних умов, карантину та зростання конкуренції на світових ринках.

До мережі "Сільпо", яка перебуває в групі компаній Fozzy Group, входять 325 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo - у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів із понад 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ "Сільпо-Фуд" є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман.

Теги: #артемсіль #united24

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