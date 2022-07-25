Унаслідок обстрілу території "Артемсолі" спалахнула складська будівля, ніхто не постраждав - ДСНС

Внаслідок обстрілу території ДП "Артемсіль" у Соледарі (Бахмутський р-н Донецької обл.) спалахнула складська будівля, пожежу ліквідовано, ніхто не постраждав, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні бахмутські рятувальники близько обіду прибули на пожежу до державного підприємства "Артемсіль", розташованого у місті Соледар Бахмутського району. Після прибуття до місця виклику було встановлено, що внаслідок обстрілу території ДП "Артемсіль" горить складська будівля", - зазначено у повідомленні на фейсбуці.

Пожежу за кілька годин ліквідували, загиблих та постраждалих немає.

Від ГУ було залучено 5 рятувальників особового складу та техніку.