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12:16 27.03.2023

"Артемсіль" та United24 зібрали від продажу партії солі "Міць. Українська кам'яна" 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для ГУР

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"Артемсіль" та United24 зібрали від продажу партії солі "Міць. Українська кам'яна" 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для ГУР

ДП "Артемсіль" та фандрейзингова платформа United24 змогли зібрати 58,5 млн грн, реалізувавши спеціальну партію солі "Міць. Українська кам'яна" для придбання дронів-камікадзе для Головного управління розвідки України (ГУР), на ці кошти закуплять 2,2 тис. безпілотників FPV, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зібрали понад 58,5 млн грн через UNITED24 на дрони-камікадзе для ГУР. Усе завдяки проєкту "Міць. Українська кам'яна". Тепер розвідка отримає понад 2,2 тис. безпілотників FPV", - повідомив Федоров у Telegram.

Він зазначив, що зібрати суму вдалося завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці, а також внескам донорів та бізнесу.

При цьому уточнено, що незадовго до завершення проєкту ритейлери Rozetka та "Сільпо" взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Ще частину покрили донори UNITED24. Це дозволило збільшити відрахування, перераховуючи на збір для дронів-камікадзе повну вартість 500 грн із продажу кожної пачки солі, зазначив віцепрем'єр.

Додатково 8 млн грн було зібрано завдяки розіграшу п'яти пачок солі з автографом голови ГУР Кирила Буданова, зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "Артемсіль" та платформа United24 до роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну запустили у продаж спеціальну партію солі "Міць. Українська кам'яна" у розфасовці 200 гр. Її продавали в мережі "Сільпо" та через онлайн-ритейлера Rozetka за ціною 500 грн за пачку. Планувалося продати 100 тис. пачок. На формування флотилії дронів-камікадзе для потреб (ГУР) планувалося надсилати прибуток у розмірі 465 грн з кожної пачки. При цьому один дрон коштує $700.

Дрон-камікадзе FPV (First Person View) є революційним засобом ведення бою, який використовується буквально як снайперська зброя з відстані до 8 км. Встановлені камери та сучасні засоби зв'язку дозволяють оператору управляти літальним апаратом у режимі реального часу, залишаючись при цьому на безпечній відстані.

ДП "Артемсіль" – до російської окупації було одним із найбільших підприємств з видобутку та реалізації кухонної солі на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП "Артемсіль" розташовані у Соледарі Донецької області.

За підсумками 2020 року "Артемсіль" знизила виробництво солі на 41% порівняно з 2019 роком – до 1,18 млн тонн через вплив погодних умов, карантину та зростання конкуренції на світових ринках.

Теги: #артемсіль #united24

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