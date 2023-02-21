Події

07:50 21.02.2023

Відправлення із ФРН в Україну першої партії боєприпасів для ЗС України Gepard очікується до липня

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Відправлення із ФРН в Україну першої партії боєприпасів для ЗС України Gepard очікується до липня

Постачання першої партії вироблених у ФРН боєприпасів для зенітної самохідної установки (ЗСУ) Gepard в Україну очікується до липня, повідомляє CNN із посиланням на гендиректора німецького машинобудівного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

"Rheinmetall очікує, що першу партію боєприпасів для ЗСУ Gepard буде доставлено в Україну до липня", - наводить слова Паппергера телеканал.

Він також повідомив, що, крім того, "20 БМП Marder будуть готові до постачання в Україну до кінця березня".

Раніше Німеччина поставила близько 30 ЗСУ Gepard в Україну. Проте, як зазначають європейські ЗМІ, ФРН зазнає труднощів із постачанням цих установок боєприпасами, тому що досі їх виготовляли за кордоном.

 

Теги: #україна #німеччина #боєприпаси #відправлення

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