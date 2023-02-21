Події

07:38 21.02.2023

За добу ворог обстріляв чотири громади на Сумщині

1 хв читати
За добу ворог обстріляв чотири громади на Сумщині

Минулої доби російські окупанти здійснили обстріл 4 тергромад Сумської області, без втрат, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріл 4 територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської. Було зафіксовано понад 17 прильотів", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зокрема, в Есманьській громаді о 08.40 з території Росії було здійснено артилерійський обстріл громади – 3 прильоти.

У Білопільській громаді з 08:50 росіяни били з мінометів – 8 прильотів.

У Краснопільській громаді ворог скинув 1 мину о 09.06.

У Юнаківській громаді з 09.15 також був мінометний обстріл – 5 прильотів.

"На щастя, без втрат і руйнувань", – йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:16 21.02.2023
Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти на Харківщині, постраждалих не зафіксовано - Синєгубов

Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти на Харківщині, постраждалих не зафіксовано - Синєгубов

08:10 21.02.2023
За минулу добу в результаті обстрілів у Донецькій області вбито три людини, ще п’ятеро поранені

За минулу добу в результаті обстрілів у Донецькій області вбито три людини, ще п’ятеро поранені

17:42 20.02.2023
Російські загарбники завдали удару по Антонівці поблизу Херсона, загинуло подружжя

Російські загарбники завдали удару по Антонівці поблизу Херсона, загинуло подружжя

17:35 20.02.2023
Окупанти обстріляли Торецьк та Авдіївку, в с. Іванопілля загинув мирний житель – голова Донецької обладміністрації

Окупанти обстріляли Торецьк та Авдіївку, в с. Іванопілля загинув мирний житель – голова Донецької обладміністрації

07:24 20.02.2023
Окупанти обстріляли 5 громад Сумської області

Окупанти обстріляли 5 громад Сумської області

01:20 20.02.2023
Ворог обстріляв Дніпропетровську область, є поранені та пошкодження

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, є поранені та пошкодження

20:14 19.02.2023
На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

19:46 19.02.2023
У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

11:19 19.02.2023
Російські окупанти за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини - ОВА

Російські окупанти за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини - ОВА

11:16 19.02.2023
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу поранено двох цивільних - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу поранено двох цивільних - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року - офіційний журнал ЄС

За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

Зеленський побачив рішучість Байдена зробити все для перемоги над Росією

За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, окупанти продовжують наступати на п'яти напрямках

ОСТАННЄ

У Росії готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року - офіційний журнал ЄС

Через технічні проблеми у столичному метро тимчасово призупинено продаж паперових квитків

За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

Відправлення із ФРН в Україну першої партії боєприпасів для ЗС України Gepard очікується до липня

ЄС запроваджує додаткові антиіранські санкції за порушення прав людини

Кількість постраждалих при новому землетрусі в Туреччині наблизилася до 300

Троє людей загинули, 213 госпіталізовані після нових землетрусів у турецькій провінції Хатай

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

Зеленський побачив рішучість Байдена зробити все для перемоги над Росією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА