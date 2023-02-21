За добу ворог обстріляв чотири громади на Сумщині

Минулої доби російські окупанти здійснили обстріл 4 тергромад Сумської області, без втрат, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріл 4 територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської. Було зафіксовано понад 17 прильотів", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зокрема, в Есманьській громаді о 08.40 з території Росії було здійснено артилерійський обстріл громади – 3 прильоти.

У Білопільській громаді з 08:50 росіяни били з мінометів – 8 прильотів.

У Краснопільській громаді ворог скинув 1 мину о 09.06.

У Юнаківській громаді з 09.15 також був мінометний обстріл – 5 прильотів.

"На щастя, без втрат і руйнувань", – йдеться в повідомленні.