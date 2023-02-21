МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський почув від директора МВФ Крісталіни Георгієвої позитивну оцінку ефективності країни.

"Сьогодні ж провів переговори з директоркою МВФ, яка прибула в Київ. Мені було дуже приємно почути позитивну оцінку стійкості наших інституцій, дієвості та ефективності нашої країни в умовах такої жорстокої й тотальної агресії", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Бувають ситуації, коли навіть у значно простіших умовах держави не витримують. Українська держава пройшла страшні випробування й зберегла повну функціональність. Це ще одне досягнення наших людей – усіх, хто працює на державу. Досягнення, яке варто відзначити саме зараз – цими днями, напередодні річниці вторгнення", - зазначив президент.

За його словами, "українці здатні на дуже вагомі речі, і щодня ми бачимо нові докази цього".