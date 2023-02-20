Боррель виступив за продовження дії "зернової угоди"

"Зернову угоду" щодо експорту продовольства з України необхідно продовжити з метою недопущення повторення світової продовольчої кризи, заявив у понеділок голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Термін дії чорноморської "зернової угоди", яка служила засобом проти продовольчої кризи, спливає в середині березня - за кілька тижнів. Вона має діяти і далі", - сказав він журналістам.

За його словами, завдяки цій угоді з України експортували понад 50 млн тонн продовольства.

22 липня 2022 року у Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документів про створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.