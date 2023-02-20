Пентагон оголосив про постачання в Україну комплексів HIMARS, Javelin та 2 тис. протитанкових ракет

Міністерство оборони США у понеділок оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні загальним обсягом 460 мільйонів доларів, повідомляє The Washington Post із посиланням на заяву Пентагону.

Аналогічні дані оголосили у своїх мікроблогах у твіттері репортер Reuters Майк Стоун та репортер Bloomberg Дженніфер Джейкобс, також із посиланням на заяву Пентагону.

Згідно з переліком, до пакета увійшли додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та мінометні снаряди калібру 120 міліметрів.

Також у пакеті – чотири радіолокаційні системи, додаткові ПТРК Javelin та вибухові снаряди (кількість не уточнюється), близько 2000 протитанкових ракет, чотири бойові машини піхоти Bradley, дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв'язку та запчастини для техніки.