Російські загарбники завдали удару по Антонівці поблизу Херсона, загинуло подружжя

Двоє жителів смт Антонівка Херсонської області загинули внаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами в понеділок, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві жителі, чоловік і дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, загиблий чоловік був працівником Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні.