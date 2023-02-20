Події

17:42 20.02.2023

Російські загарбники завдали удару по Антонівці поблизу Херсона, загинуло подружжя

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Двоє жителів смт Антонівка Херсонської області загинули внаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами в понеділок, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві жителі, чоловік і дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, загиблий чоловік був працівником Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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