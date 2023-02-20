Події

15:38 20.02.2023

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

1 хв читати
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 41,156 тис. осіб, повідомляє в понеділок агентство "Анадолу" з посиланням на управління з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD).

"Кількість жертв землетрусів з епіцентром у турецькому Кахраманмараші досягла 41 156 осіб", - наводить агентство заяву AFAD.

Раніше повідомлялося про 39,672 тис. загиблих.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок вирушив до південної провінції Хатай, яка також постраждала від землетрусів. Звідти він планує вирушити до провінції Кахраманмараш.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним була серія луна-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань та жертв у країні, а також у сусідній Сирії.

Теги: #жертви #туреччина #землетрус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 19.02.2023
Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 924 поранені

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 924 поранені

09:05 19.02.2023
На Харківщині дві людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з обстрілами

На Харківщині дві людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з обстрілами

08:55 19.02.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, двоє поранені

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, двоє поранені

08:41 18.02.2023
За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

08:17 18.02.2023
Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 40 тисяч

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 40 тисяч

18:02 17.02.2023
Шість працівників "Укренерго" загинули на робочих місцях під час атак російських загарбників на енергосистему – голова компанії

Шість працівників "Укренерго" загинули на робочих місцях під час атак російських загарбників на енергосистему – голова компанії

13:34 17.02.2023
Кількість жертв руйнівного землетрусу в Туреччині перевищила 38 тис.

Кількість жертв руйнівного землетрусу в Туреччині перевищила 38 тис.

08:16 17.02.2023
До 10 людей зросла кількість поранених у Бахмуті в результаті російських обстрілів за минулу добу

До 10 людей зросла кількість поранених у Бахмуті в результаті російських обстрілів за минулу добу

21:27 16.02.2023
ООН закликає зібрати $1 млрд для гумдопомоги Туреччині

ООН закликає зібрати $1 млрд для гумдопомоги Туреччині

20:20 16.02.2023
У центрі Харкова встановлять меморіальний знак на згадку про дітей, які загинули в результаті збройної агресії РФ

У центрі Харкова встановлять меморіальний знак на згадку про дітей, які загинули в результаті збройної агресії РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Путін продовжує робити помилки – Байден

ОСТАННЄ

Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Товариство Червоного Хреста України відкрило перший мобільний хаб

Стартувала програма розвитку прикордонних громад Interreg NEXT Румунія-Україна бюджетом EUR54 млн

МЗС України рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, що впала на територію виключної економічної зони Японії

Резніков зустрівся з представниками ізраїльського парламенту та послом Ізраїлю у Києві

Байден завершив візит та виїхав із Києва - ЗМІ

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА