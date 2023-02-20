Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 41,156 тис. осіб, повідомляє в понеділок агентство "Анадолу" з посиланням на управління з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD).

"Кількість жертв землетрусів з епіцентром у турецькому Кахраманмараші досягла 41 156 осіб", - наводить агентство заяву AFAD.

Раніше повідомлялося про 39,672 тис. загиблих.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок вирушив до південної провінції Хатай, яка також постраждала від землетрусів. Звідти він планує вирушити до провінції Кахраманмараш.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним була серія луна-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань та жертв у країні, а також у сусідній Сирії.