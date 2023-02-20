Резніков зустрівся з представниками ізраїльського парламенту та послом Ізраїлю у Києві
Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок провів зустріч із представниками ізраїльського парламенту, які перебували з візитом у Києві, а також з послом Ізраїлю в Україні Михайлом Бродським.
Відповідне повідомлення Бродський зробив на своїй сторінці у твіттері.
"Хороша зустріч із міністром оборони", - написав дипломат.
Він також оприлюднив спільне фото глави оборонного відомства України Резнікова, представників ізраїльського парламенту, а також Бродського.