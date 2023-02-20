Події

13:44 20.02.2023

Кулеба повідомив, що вирушає у відрядження до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка

1 хв читати
Кулеба повідомив, що вирушає у відрядження до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що вирушає до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка, де відбудуться переговори щодо постачання озброєння, членства в ЄС, а також заходи з нагоди року повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Щойно приїхавши з Мюнхена, я знову вирушаю в дорогу. Відновлюю своє відрядження в Брюссель, Гаагу та Нью-Йорк", - написав Кулеба у фейсбуці.

Міністр нагадав, що у Брюсселі заплановано першу тристоронню зустріч Україна - ЄС - НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

"Гаага: переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС і участь в заходах з нагоди року повномасштабного вторгнення. Нью-Йорк: Генасамблея, Рада Безпеки, зустрічі. Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення. Ми обов’язково переможемо", - наголосив Кулеба.

Теги: #кулеба #візити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 19.02.2023
Кулеба - Ван І: всі ініціативи з відновлення миру в Україні повинні ґрунтуватися на принципі територіальної цілісності

Кулеба - Ван І: всі ініціативи з відновлення миру в Україні повинні ґрунтуватися на принципі територіальної цілісності

20:38 18.02.2023
Кулеба: Доки Путін при владі, у нас будуть проблеми

Кулеба: Доки Путін при владі, у нас будуть проблеми

19:16 18.02.2023
Кулеба: Найкращі гарантії безпеки до вступу України в НАТО - санкції, зброя та гроші

Кулеба: Найкращі гарантії безпеки до вступу України в НАТО - санкції, зброя та гроші

19:11 18.02.2023
Кулеба скоординував із держсекретарем США роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН

Кулеба скоординував із держсекретарем США роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН

16:26 18.02.2023
Кулеба: РФ використовує касетні боєприпаси, якщо ми отримаємо ці снаряди, вони будуть використані виключно проти російської армії

Кулеба: РФ використовує касетні боєприпаси, якщо ми отримаємо ці снаряди, вони будуть використані виключно проти російської армії

15:40 18.02.2023
Кулеба закликає партнерів України розпочати навчання українських пілотів без взяття зараз додаткових зобов'язань

Кулеба закликає партнерів України розпочати навчання українських пілотів без взяття зараз додаткових зобов'язань

13:00 18.02.2023
Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

12:57 18.02.2023
Кулеба обговорив з главою Rheinmetall модернізацію української техніки і збільшення виробництва нової

Кулеба обговорив з главою Rheinmetall модернізацію української техніки і збільшення виробництва нової

12:55 18.02.2023
Кулеба на зустрічі з американськими сенаторами закликав якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16

Кулеба на зустрічі з американськими сенаторами закликав якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16

14:26 17.02.2023
Кулеба: Auchan перетворився на повноцінне знаряддя російської агресії, я маю намір обговорити це з французькою колегою

Кулеба: Auchan перетворився на повноцінне знаряддя російської агресії, я маю намір обговорити це з французькою колегою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Путін продовжує робити помилки – Байден

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

ОСТАННЄ

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

У ПС ЗСУ не виключають кількох хвиль російських атак 23 і 24 лютого

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

На Алеї сміливості в Києві відкрито табличку, присвячену Байдену

Путін продовжує робити помилки – Байден

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА