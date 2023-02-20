Кулеба повідомив, що вирушає у відрядження до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що вирушає до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка, де відбудуться переговори щодо постачання озброєння, членства в ЄС, а також заходи з нагоди року повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Щойно приїхавши з Мюнхена, я знову вирушаю в дорогу. Відновлюю своє відрядження в Брюссель, Гаагу та Нью-Йорк", - написав Кулеба у фейсбуці.

Міністр нагадав, що у Брюсселі заплановано першу тристоронню зустріч Україна - ЄС - НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

"Гаага: переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС і участь в заходах з нагоди року повномасштабного вторгнення. Нью-Йорк: Генасамблея, Рада Безпеки, зустрічі. Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення. Ми обов’язково переможемо", - наголосив Кулеба.