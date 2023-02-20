Байден: Я в Києві, щоб підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України

Президент США Джо Байден прибув до Києва для того, щоб підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України з боку Сполучених Штатів.

Відповідну заяву Байден зробив у твіттері у понеділок.

"Наближається річниця жорстокого вторгнення Росії в Україну, і сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України", - написав американський президент.

Він наголосив, що коли російський президент Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений.

"Він думав, що зможе пережити нас. Але він помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка триватиме", - підсумував він.