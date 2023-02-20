Делегація ізраїльського парламенту прибула до Києва

Делегація ізраїльського парламенту відвідає Київ у понеділок із офіційним візитом, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Сьогодні до Києва прибуває делегація ізраїльського парламенту на чолі із головою комітету оборони та міжнародної політики Йоелем Едельштейном", - сказав дипломат в ефірі національного телемарафону.

У свою чергу посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у твіттері повідомив, що ізраїльські депутати вже прибули до України.