Події

10:56 20.02.2023

Делегація ізраїльського парламенту прибула до Києва

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Делегація ізраїльського парламенту відвідає Київ у понеділок із офіційним візитом, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Сьогодні до Києва прибуває делегація ізраїльського парламенту на чолі із головою комітету оборони та міжнародної політики Йоелем Едельштейном", - сказав дипломат в ефірі національного телемарафону.

У свою чергу посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у твіттері повідомив, що ізраїльські депутати вже прибули до України.

Теги: #ізраїль #київ #дипломати

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