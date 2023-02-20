Керівник компанії-постачальника закуповував незареєстровану вакцину від ящуру

Правоохоронці Києва повідомили про підозру керівнику фірми-постачальника, який завдав 30 млн грн збитків на закупівлі вакцини від ящуру, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва за матеріалами СБУ повідомила про підозру керівнику приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі протиящурних вакцин (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури столиці в понеділок.

За інформацією прокуратури, у 2019 році посадовці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів закупили за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

"Установлено також, що придбана у постачальника вакцина не була зареєстрована в Україні, тож не могла бути використана та підлягала утилізації", - зазначається у повідомленні.

Згідно з висновками судової економічної експертизи, внаслідок закупівлі зазначеної вакцини державі завдано збитків розміром понад 30 млн грн.