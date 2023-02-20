Події

10:49 20.02.2023

Енергосистема в понеділок працюватиме з резервом потужності – глава Міненерго

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Енергосистема в понеділок працюватиме з резервом потужності – глава Міненерго

Енергосистема України продовжує працювати з резервом потужності, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні, 20 лютого, першого робочого дня тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, з резервом забезпечуючи споживання", - наводяться слова Галущенка в повідомленні міністерства в телеграм-каналі.

При цьому наголошується, що в деяких регіонах можливі нетривалі відключення, пов'язані з ремонтами електромереж.

Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, "Укренерго" на 20 лютого не впроваджує ліміти споживання вже дев'ятий день поспіль.

Теги: #робота #енергосистема

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