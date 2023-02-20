Події

10:30 20.02.2023

Президент та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

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Президент та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У День пам'яті Героїв Небесної сотні президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції гідності у 2014 році.

"Глава держави та його дружина встановили лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні у центрі Києва", - повідомляє пресслужба глави держави.

Володимир та Олена Зеленські також вдарили у Дзвін гідності, який був виготовлений за дорученням президента з метою вшанування подвигу Героїв Небесної сотні.

Теги: #память #небесна_сотня

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