Кабмін переніс кінцеву дату подання звіту комісії з розслідування причин аварії гелікоптера у Броварах на 31 березня

Кабінет Міністрів переніс кінцеву дату подання звіту урядової комісії щодо розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера у Броварах з 18 лютого на 31 березня.

Згідно з розпорядженням №157 від 17 лютого, уряд змінив дату, до якої урядова комісія з розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера EC 225 LP 18 січня у Броварах Київської області має подати звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті заходи.

Зокрема, якщо спочатку такий звіт комісія мала подати до 18 лютого, то тепер кінцеву дату подання звіту перенесено на 31 березня.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав та розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 людей, зокрема всі, хто був у гелікоптері, і п'ятеро людей на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 людей, із них 11 дітей.