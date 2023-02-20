Події

07:12 20.02.2023

За проукраїнську позицію та допомогу українським військовим у Херсонській області окупанти незаконно утримують у спеціально відведених місцях громадян України

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За проукраїнську позицію та допомогу українським військовим у Херсонській області окупанти незаконно утримують у спеціально відведених місцях громадян України

За проукраїнську позицію та допомогу українським військовим у Херсонській області окупанти незаконно утримують у спеціально відведених місцях громадян України, повідомляє Генеральний штаб України.

"Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. У окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію", - сказано в повідомленні.

У Генштабі також зазначають, що минулої доби противник завдав 10 ракетних і 25 авіаційних ударів по Луганській, Донецькій та Запорізькій області. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Водночас Повітряні сили Збройних сил України за минулу добу завдали 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об'єктах.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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