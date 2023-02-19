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22:49 19.02.2023

Нардепи пропонують з нагоди річниці повномасштабної війни закликати світ збільшити допомогу Україні, посилити санкції проти РФ та визнати її державою-спонсором тероризму

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Нардепи пропонують з нагоди річниці повномасштабної війни закликати світ збільшити допомогу Україні, посилити санкції проти РФ та визнати її державою-спонсором тероризму

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком пропонують ухвалити звернення до парламентів та урядів демократичних держав та міжнародних організацій з нагоди річниці початку повномасштабної загарбницької війни Російської Федерації проти України, закликавши їх збільшити допомогу Україні, посилити допомогу визнати РФ державою-спонсором тероризму, а її дії – геноцид українського народу.

Відповідний проект постанови зареєстровано у парламенті за номером 9034.

Автори законодавчої ініціативи вважають за необхідне сприяти розширенню можливостей взаємодії у сферах військово-технічного співробітництва з Україною та збільшенню допомоги відповідно до актуалізованих потреб сил безпеки та оборони України у певних зразках озброєння та військової техніки, включаючи сучасні танки, літаки та ракети далекого радіусу дії.

Документ містить заклик посилити санкційний тиск на Росію з метою припинення війни та запобігання глобальній світовій кризі, створеній державою-агресором.

Водночас, Раді пропонують закликати світову спільноту підтримати запропоновану президентом України Володимиром Зеленським Формулу миру. У проекті звернення наголошується, що вона дозволить відновити міжнародний порядок, заснований на міжнародному праві, відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, притягнути до відповідальності осіб винних у вирішенні цієї війни та вчиненні військових злочинів проти населення України, унеможливити повторне вчинення будь-якої агресії у майбутньому, а також ядерний та продовольчий шантаж.

Нардепи наголошують на важливості використання всіх інструментів, у тому числі Міжнародного кримінального суду (МКС), з метою притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні військових злочинів та злочинів проти людяності на території України, а також притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ за скоєння злочини агресії шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу

Крім того, пропонується напрацювати механізми для використання заморожених активів, рухомого та нерухомого майна громадян російської федерації за кордоном з метою компенсації Україні збитків, завданих Російською Федерацією економіці нашої держави, а також документувати моніторинговою місією Міжнародного агентства з атомної енергії всі факти впливу на ядерну та радіаційну. безпеку, що виникають внаслідок російської агресії, вжити заходів щодо реалізації програми "Зерно з України" та ініціативи "Марафон чесності".

Теги: #рф #рада #україна #пропозиція

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