Події

20:52 19.02.2023

Мережеві оператори анонсують на понеділок безлімітне споживання електроенергії

2 хв читати
Мережеві оператори анонсують на понеділок безлімітне споживання електроенергії

Робочий тиждень розпочнеться з дня безлімітного споживання електроенергії – на понеділок, 20 лютого, НЕК "Укренерго" дев'ятий день поспіль не встановлює обмежень енергопостачання, повідомляють оператори системи розподілу.

"Тиждень розпочнеться без погодинних відключень. На понеділок, 20 лютого, НЕК "Укренерго" не лімітує величини навантаження. Отже, завтра погодинні відключення застосовуватимуться не будуть", – йдеться у повідомленні "Хмельницькобленерго" на фейсбук-сторінці в неділю.

Група ДТЕК зі свого боку повідомила, що відсутність обмежень споживання дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. На Одещині завтра проводяться виміри споживання, у зв'язку з чим графіки не застосовуються, за винятком Одеси та Одеського району, де через мережеві обмеження виміри будуть проводитися із застосуванням графіків.

Режимні виміри також завтра відбуватимуться у Львівській області.

"Графіки погодинного відключення у понеділок можуть бути застосовані лише при зміні "Укренерго" лімітів потужності на Волині у певний час протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України, щоб не допустити аварій на устаткуванні", – наголошується в повідомленні "Волиньобленерго".

"Наразі дефіцит потужності в країні відсутній, у зв'язку з чим "Укренерго" не надавала ліміти операторам системи розподілу. Але в разі зростання споживання можуть бути застосовані графіки погодинних відключень", - інформує "Сумиобленерго".

"Прикарпаттяобленерго" пояснило своїм абонентам, що причиною відключення електропостачання у низці районів у неділю стала негода, і всі виробничі бригади були задіяні у відновленні електропостачання, яке оператор прогнозував на вечір.

"Львівобленерго" також звертає увагу, що можлива відсутність е/е може бути пов'язана з іншими причинами: виходом з ладу кабелів, аварійним пошкодженням мереж, що трапляється і в мирний час через негоду, ремонтними роботами, але не з дефіцитом потужності.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 19.02.2023
Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю

Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю

08:14 18.02.2023
Субота обіцяє бути сьомим днем поспіль без обмежень електроенергії у більшості областей

Субота обіцяє бути сьомим днем поспіль без обмежень електроенергії у більшості областей

14:06 17.02.2023
Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

23:17 16.02.2023
Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

10:55 16.02.2023
Певний резерв потужності з'явився в енергосистемі - глава Міненерго

Певний резерв потужності з'явився в енергосистемі - глава Міненерго

08:31 16.02.2023
П'ятий день без обмежень електропостачання очікується в Україні у четвер

П'ятий день без обмежень електропостачання очікується в Україні у четвер

16:18 15.02.2023
Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо використання плавучих електростанцій для енергопостачання країни

Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо використання плавучих електростанцій для енергопостачання країни

13:39 15.02.2023
Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК

Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК

11:52 15.02.2023
Генерація повністю покриває споживання е/е, лімітів областям на середу не доводили - "Укренерго"

Генерація повністю покриває споживання е/е, лімітів областям на середу не доводили - "Укренерго"

07:22 15.02.2023
На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

ГУР: РФ може посилити ядерний шантаж, з метою зірвати візит Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України

Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

ОСТАННЄ

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

Генштаб: За добу ворог завдав 9 ракетних та 11 авіаударів

На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

Генштаб: РФ продовжує атакувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА