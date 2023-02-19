Мережеві оператори анонсують на понеділок безлімітне споживання електроенергії

Робочий тиждень розпочнеться з дня безлімітного споживання електроенергії – на понеділок, 20 лютого, НЕК "Укренерго" дев'ятий день поспіль не встановлює обмежень енергопостачання, повідомляють оператори системи розподілу.

"Тиждень розпочнеться без погодинних відключень. На понеділок, 20 лютого, НЕК "Укренерго" не лімітує величини навантаження. Отже, завтра погодинні відключення застосовуватимуться не будуть", – йдеться у повідомленні "Хмельницькобленерго" на фейсбук-сторінці в неділю.

Група ДТЕК зі свого боку повідомила, що відсутність обмежень споживання дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. На Одещині завтра проводяться виміри споживання, у зв'язку з чим графіки не застосовуються, за винятком Одеси та Одеського району, де через мережеві обмеження виміри будуть проводитися із застосуванням графіків.

Режимні виміри також завтра відбуватимуться у Львівській області.

"Графіки погодинного відключення у понеділок можуть бути застосовані лише при зміні "Укренерго" лімітів потужності на Волині у певний час протягом дня з метою збалансування об'єднаної енергосистеми України, щоб не допустити аварій на устаткуванні", – наголошується в повідомленні "Волиньобленерго".

"Наразі дефіцит потужності в країні відсутній, у зв'язку з чим "Укренерго" не надавала ліміти операторам системи розподілу. Але в разі зростання споживання можуть бути застосовані графіки погодинних відключень", - інформує "Сумиобленерго".

"Прикарпаттяобленерго" пояснило своїм абонентам, що причиною відключення електропостачання у низці районів у неділю стала негода, і всі виробничі бригади були задіяні у відновленні електропостачання, яке оператор прогнозував на вечір.

"Львівобленерго" також звертає увагу, що можлива відсутність е/е може бути пов'язана з іншими причинами: виходом з ладу кабелів, аварійним пошкодженням мереж, що трапляється і в мирний час через негоду, ремонтними роботами, але не з дефіцитом потужності.