Події

20:14 19.02.2023

На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

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На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

У результаті обстрілів населених пунктів Харківської області, вчинених російськими окупаційними військами в неділю, постраждали 4 мирні жителі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16:30 під обстрілом окупантів опинилися приватні житлові будинки села Липці... Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років. Вони госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу. У Вовчанську... осколкові поранення отримала жінка 45 років. Отримала медичну допомогу на місці. У Кругляківці... внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, крім того внаслідок обстрілів Куп'янська в неділю було пошкоджено будинки цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі, а в Дворічній - пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #постраждалих

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