Події

19:51 19.02.2023

Генштаб: РФ продовжує атакувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

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Генштаб: РФ продовжує атакувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

Російські війська зосереджують зусилля на сході України, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках формувань наступальних угруповань не виявлено, повідомляє Генеральний штаб оперативної ситуації на 18.00 неділі.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - повідомляє Генштаб на своїй сторінці у фейсбук.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - інформує Генштаб. За даними Генштабу, противник "зберігає військову присутність, на полігонах республіки Білорусь продовжується підготовка підрозділів російських військ".

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Атинське, Стукалівка та Запсілля Сумської області, а також Стрілеча, Стариця,  Вовчанські Хутори і Строївка на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник задіяв армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На авдіївському та шахтарському напрямках артилерійських обстрілів зазнали Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Новосілка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки на Запоріжжі.

На херсонському напрямку від артилерійського вогню противника постраждали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків - Миколаївської. Постраждали мирні люди.Джерело:

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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