Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

Країни Євросоюзу вже у березні можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України, повідомляє Bloomberg.

"Пропозиція, оприлюднена на цьому тижні Естонією, інвестувати близько 4 млрд євро ($4,3 млрд) для спільної закупівлі мільйона боєприпасів отримала попередню підтримку Нідерландів та Румунії. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять цей проєкт під час зустрічі в Брюсселі в понеділок, а остаточне рішення може бути ухвалене на зустрічі лідерів блоку в березні", - йдеться у повідомленні Bloomberg, опублікованому в неділю.

Як повідомляє агентство, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв'ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки сказала: "це дуже добре, оскільки боєприпаси є проблемою — Україні потрібна велика кількість, і нам також потрібно збільшити наші запаси. Зараз ми робимо це на національному рівні, і я також підтримувала б і просувала робити це у великих масштабах".

"Механізм спільної закупівлі можна обговорювати, але альтернативи спільному підходу до інвестицій та закупівель мало, оскільки ринок сам по собі не зміг би витримати масштабне розширення без державних гарантій", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на конференції.

За словами Рейнсалу, низка компаній вітала цю пропозицію. Він порівняв ці зусилля із спільними закупівлями ЄС вакцин під час пандемії та зеленими інвестиціями.