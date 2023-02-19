Події

19:43 19.02.2023

Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

1 хв читати
Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

Країни Євросоюзу вже у березні можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України, повідомляє Bloomberg.

"Пропозиція, оприлюднена на цьому тижні Естонією, інвестувати близько 4 млрд євро ($4,3 млрд) для спільної закупівлі мільйона боєприпасів отримала попередню підтримку Нідерландів та Румунії. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять цей проєкт під час зустрічі в Брюсселі в понеділок, а остаточне рішення може бути ухвалене на зустрічі лідерів блоку в березні", - йдеться у повідомленні Bloomberg, опублікованому в неділю.

Як повідомляє агентство, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв'ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки сказала: "це дуже добре, оскільки боєприпаси є проблемою — Україні потрібна велика кількість, і нам також потрібно збільшити наші запаси. Зараз ми робимо це на національному рівні, і я також підтримувала б і просувала робити це у великих масштабах".

"Механізм спільної закупівлі можна обговорювати, але альтернативи спільному підходу до інвестицій та закупівель мало, оскільки ринок сам по собі не зміг би витримати масштабне розширення без державних гарантій", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на конференції.

За словами Рейнсалу, низка компаній вітала цю пропозицію. Він порівняв ці зусилля із спільними закупівлями ЄС вакцин під час пандемії та зеленими інвестиціями.

 

 

 

Теги: #єс #боєприпаси #закупівлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 19.02.2023
Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

07:53 18.02.2023
Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

11:38 17.02.2023
Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

11:12 17.02.2023
ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

20:10 16.02.2023
ЄС не вводитиме заходів проти російської атомної галузі в рамках десятого пакета санкцій

ЄС не вводитиме заходів проти російської атомної галузі в рамках десятого пакета санкцій

19:26 16.02.2023
Україна гостро потребує боєприпасів, засобів РЕБ і ППО

Україна гостро потребує боєприпасів, засобів РЕБ і ППО

13:43 16.02.2023
ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

13:41 16.02.2023
Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

21:28 15.02.2023
Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків Leopard 2

Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для танків Leopard 2

14:50 15.02.2023
ЄС застосує санкції до ще 100 фіз- і юросіб, як і до російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях ,- Боррель

ЄС застосує санкції до ще 100 фіз- і юросіб, як і до російських маріонеток на тимчасово окупованих територіях ,- Боррель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

ГУР: РФ може посилити ядерний шантаж, з метою зірвати візит Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України

Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

ОСТАННЄ

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

Мережеві оператори анонсують на понеділок безлімітне споживання електроенергії

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

Генштаб: За добу ворог завдав 9 ракетних та 11 авіаударів

На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

Генштаб: РФ продовжує атакувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА