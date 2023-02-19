У ФРН затримано російського шпигуна з доступом до важливої інформації про передану Україні військову допомогу

Російський шпигун, який мав доступ до критично важливої інформації про передану Україні військову допомогу і отримав від Кремля близько 400 тис. євро за роботу, затриманий у Німеччині, повідомляє видання The New York Times.

Журналісти видання зазначають, що затриманий виявився співробітником Федеральної розвідувальної служби ФРН, він був одним з керівників підрозділу, що відповідає за кібербезпеку і спостереження за електронними комунікаціями.

За інформацією видання, серед даних, до яких міг мати доступ затриманий, була і інформація про пересування військової техніки, переданої Україні після початку повномасштабного вторгнення в країну армії РФ.

Крім того, він мав можливість переглядати звіти розвідувальних служб країн-союзників, зокрема американських АНБ і ЦРУ, а також штаб-квартири урядових комунікацій Великої Британії. Зазначений факт, як повідомляють журналісти, "вразив розвідувальні служби країн-союзників ФРН".

Уточнюється, що за свої послуги затриманий отримав близько 400 тис.євро.