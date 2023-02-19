Події

16:52 19.02.2023

У ФРН затримано російського шпигуна з доступом до важливої інформації про передану Україні військову допомогу

1 хв читати
У ФРН затримано російського шпигуна з доступом до важливої інформації про передану Україні військову допомогу

Російський шпигун, який мав доступ до критично важливої інформації про передану Україні військову допомогу і отримав від Кремля близько 400 тис. євро за роботу, затриманий у Німеччині, повідомляє видання The New York Times.

Журналісти видання зазначають, що затриманий виявився співробітником Федеральної розвідувальної служби ФРН, він був одним з керівників підрозділу, що відповідає за кібербезпеку і спостереження за електронними комунікаціями.

За інформацією видання, серед даних, до яких міг мати доступ затриманий, була і інформація про пересування військової техніки, переданої Україні після початку повномасштабного вторгнення в країну армії РФ.

Крім того, він мав можливість переглядати звіти розвідувальних служб країн-союзників, зокрема американських АНБ і ЦРУ, а також штаб-квартири урядових комунікацій Великої Британії. Зазначений факт, як повідомляють журналісти, "вразив розвідувальні служби країн-союзників ФРН".

Уточнюється, що за свої послуги затриманий отримав близько 400 тис.євро.

Теги: #рф #шпигун #фрн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 19.02.2023
Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

07:30 19.02.2023
Росія має понести юридичну відповідальність за всі скоєні злочини в Україні, а не лише здобути поразку на фронті

Росія має понести юридичну відповідальність за всі скоєні злочини в Україні, а не лише здобути поразку на фронті

07:24 19.02.2023
Стефанчук: Росія має бути ізольована, як вірус, та перебувати на карантині

Стефанчук: Росія має бути ізольована, як вірус, та перебувати на карантині

21:40 18.02.2023
Кожен російський удар по Україні матиме юридичні наслідки

Кожен російський удар по Україні матиме юридичні наслідки

21:37 18.02.2023
Росія через тиск світу не повинна встигати знаходити нові форми терору

Росія через тиск світу не повинна встигати знаходити нові форми терору

19:33 17.02.2023
Прокурор МКС: українці хочуть справедливості в суді за злочини РФ, і ми повинні виконати цю роботу

Прокурор МКС: українці хочуть справедливості в суді за злочини РФ, і ми повинні виконати цю роботу

13:29 17.02.2023
"Auchan Україна" надіслав запит французькому офісу щодо роз’яснень з приводу можливої допомоги армії агресора

"Auchan Україна" надіслав запит французькому офісу щодо роз’яснень з приводу можливої допомоги армії агресора

12:41 17.02.2023
СБУ повідомила про підозру суддям КС РФ, які "узаконили" приєднання окупованих районів України до Росії

СБУ повідомила про підозру суддям КС РФ, які "узаконили" приєднання окупованих районів України до Росії

09:50 17.02.2023
Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

07:54 17.02.2023
Втрати РФ за добу склали 800 одиниць о/с, 2 танки і 16 артсистем

Втрати РФ за добу склали 800 одиниць о/с, 2 танки і 16 артсистем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

Внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини є загиблі та поранені - ОВА

Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

За добу ЗСУ знищили 590 окупантів, 7 танків

ОСТАННЄ

Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

Кулеба - Ван І: всі ініціативи з відновлення миру в Україні повинні ґрунтуватися на принципі територіальної цілісності

99% італійців підтримують Україну - голова МЗС

Кадиров хоче створити власну ПВК

Делегація Ради в ПА ОБСЄ координує дії з командами країн-партнерів - нардеп Кравчук

Глава МЗС Італії: ми хочемо миру в Україні, саме тому постачаємо військову допомогу

Париж передасть Україні першу партію бронеавтомобілів AMX-10 RC до наступних вихідних - голова Міноборони

Молдова повинна стати частиною європейської архітектури безпеки - Санду

У Мюнхені пройшло засідання за участю представників підприємств оборонної промисловості України та ФРН - Кулеба

В Україні очікується незначне потепління, місцями поривчастий вітер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА