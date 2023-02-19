Події

15:02 19.02.2023

Глава МЗС Італії: ми хочемо миру в Україні, саме тому постачаємо військову допомогу

1 хв читати
Глава МЗС Італії: ми хочемо миру в Україні, саме тому постачаємо військову допомогу

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив, що Італія підтримує незалежність і територіальну цілісність України і саме тому надає військову та іншу допомогу.

"Ми захищаємо Україну, тому що ми хочемо миру. Чому? Поразка України - не рішення для миру. Якщо ми хочемо миру, нам потрібно сісти за один круглий стіл, але вільною Україною. І тому ми відправляємо військову допомогу, Італія вже схвалила 6 пакетів у цьому секторі, але крім цього і в інших сферах", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю.

За словами глава МЗС Італії, допомогти Україні зараз - це працювати для досягнення миру.

"Наша мета - досягти миру. Ми не проти миру. Італія не у війні проти РФ, але Італія залучена до захисту незалежності України. Для цього в майбутньому потрібно витрачати більше на національному рівні", - сказав він.

Він наголосив, що Італія хоче незалежності України, а також її цілісності.

Водночас Таяні наголосив на необхідності більше витрачати коштів на європейську оборону. За його словами, вирішальним моментом у зміцненні єдності ЄС є інвестиції в безпеку.

Теги: #україна #італія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 19.02.2023
99% італійців підтримують Україну - голова МЗС

99% італійців підтримують Україну - голова МЗС

15:22 19.02.2023
Делегація Ради в ПА ОБСЄ координує дії з командами країн-партнерів - нардеп Кравчук

Делегація Ради в ПА ОБСЄ координує дії з командами країн-партнерів - нардеп Кравчук

14:52 19.02.2023
Париж передасть Україні першу партію бронеавтомобілів AMX-10 RC до наступних вихідних - голова Міноборони

Париж передасть Україні першу партію бронеавтомобілів AMX-10 RC до наступних вихідних - голова Міноборони

13:34 19.02.2023
Для якнайшвидшої перемоги Україні потрібна зброя, санкції проти РФ, трибунал для Путіна і вступ до НАТО - Порошенко

Для якнайшвидшої перемоги Україні потрібна зброя, санкції проти РФ, трибунал для Путіна і вступ до НАТО - Порошенко

13:24 19.02.2023
Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

13:18 19.02.2023
Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

13:02 19.02.2023
РФ використовує за день місячне європейське виробництво артилерійських снарядів - прем'єр Естонії

РФ використовує за день місячне європейське виробництво артилерійських снарядів - прем'єр Естонії

12:46 19.02.2023
Боррель: першочергове і найбільш термінове завдання для Європи - озброїти Україну, питання з боєприпасами має бути вирішено швидко

Боррель: першочергове і найбільш термінове завдання для Європи - озброїти Україну, питання з боєприпасами має бути вирішено швидко

20:35 18.02.2023
Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

20:12 18.02.2023
Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

Внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини є загиблі та поранені - ОВА

Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

За добу ЗСУ знищили 590 окупантів, 7 танків

ОСТАННЄ

У ФРН затримано російського шпигуна з доступом до важливої інформації про передану Україні військову допомогу

Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

Кулеба - Ван І: всі ініціативи з відновлення миру в Україні повинні ґрунтуватися на принципі територіальної цілісності

Кадиров хоче створити власну ПВК

Молдова повинна стати частиною європейської архітектури безпеки - Санду

У Мюнхені пройшло засідання за участю представників підприємств оборонної промисловості України та ФРН - Кулеба

В Україні очікується незначне потепління, місцями поривчастий вітер

Внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини є загиблі та поранені - ОВА

Окупанти не можуть впоратися з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях, пропонують гроші в обмін на інформацію про партизанів - ЦНС

Російські окупанти за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА