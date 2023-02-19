Глава МЗС Італії: ми хочемо миру в Україні, саме тому постачаємо військову допомогу

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні наголосив, що Італія підтримує незалежність і територіальну цілісність України і саме тому надає військову та іншу допомогу.

"Ми захищаємо Україну, тому що ми хочемо миру. Чому? Поразка України - не рішення для миру. Якщо ми хочемо миру, нам потрібно сісти за один круглий стіл, але вільною Україною. І тому ми відправляємо військову допомогу, Італія вже схвалила 6 пакетів у цьому секторі, але крім цього і в інших сферах", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю.

За словами глава МЗС Італії, допомогти Україні зараз - це працювати для досягнення миру.

"Наша мета - досягти миру. Ми не проти миру. Італія не у війні проти РФ, але Італія залучена до захисту незалежності України. Для цього в майбутньому потрібно витрачати більше на національному рівні", - сказав він.

Він наголосив, що Італія хоче незалежності України, а також її цілісності.

Водночас Таяні наголосив на необхідності більше витрачати коштів на європейську оборону. За його словами, вирішальним моментом у зміцненні єдності ЄС є інвестиції в безпеку.