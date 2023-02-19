РФ використовує за день місячне європейське виробництво артилерійських снарядів - прем'єр Естонії

РФ використовує за день місячне європейське виробництво артилерійських снарядів, питання з постачанням боєприпасів Україні потрібно вирішити швидше, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Російська військова індустрія працює в три зміни. РФ витрачає за день стільки артилерійських снарядів. А європейська оборонна промисловість поки що не збільшила своє виробництво", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в неділю вранці.

Вона наголосила, що це потрібно зробити швидше, оскільки Україна повинна бути здатна захистити себе і виграти цю війну.

"Це неможливо без боєприпасів", - додала прем'єр.

Каллас зазначила, що деякі країни, ймовірно, все ще сподіваються, що ця проблема "вирішиться сама по собі", і РФ на це і розраховує - що країни втомляться.