Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу поранено двох цивільних - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу в регіоні поранено двох мирних жителів, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Волноваському напрямку під обстрілами околиці Вугледара і Пречистівки - без жертв. На Донецькому напрямку інтенсивний вогонь росіяни вели по Авдіївці - місто зазнало 2 артобстрілів і 2 обстрілів з Градів. Пошкоджено будинок культури і численні житлові будинки – точні наслідки з'ясовуємо", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

Він уточнив, що посеред вчорашнього дня ворог також обстріляв зі "смерчів" Українськ – пошкоджені 19 житлових будинків, школа і спортивна школа. 2 будинки пошкоджені в Кураховому, є влучання по одній з вулиць Первомайського Очеретинської громади – без постраждалих.

"На Горлівському напрямку пошкоджено 2 багатоповерхівки в Дружківці та 1 приватний будинок в Іванопіллі Костянтинівської громади – без постраждалих. На Лисичанському напрямку зафіксовано ворожі обстріли на околицях Сіверської громади - інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - наголосив очільник ОВА.

Кириленко додав, що загалом за добу внаслідок атак окупантів поранено двох місцевих жителів.