Департамент освіти та науки не видавав наказ про передачу навчальних закладів столиці під управління інших органів - заява

Прес-служба департаменту освіти та науки м. Києва випустила заяву, в якій йдеться про те, що наказів про передачу навчальних закладів столиці під управління інших органів не видавалося, а також не вводилися додаткові заходи, пов'язані з воєнним станом.

"Напередодні річниці повномасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва. Одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового «наказу» Департаменту освіти і науки м. Києва. Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось", - сказано в заяві, опублікованій на сторінці Фейсбуку.

У фейковому наказі йдеться про передачу навчальних закладів Києва під управління ЗСУ, НГУ та СБУ, а також сформування списків учнів чоловічої статі, які досягли 17-річного віку з їх контактними даними та адресами.

"Всі навчальні заклади Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники перебувають на своїх робочих місцях та виконують свої звичайні обов'язки", - наголошується у заяві.