Події

01:03 19.02.2023

У суботу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

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У суботу окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

Упродовж суботи російські окупанти здійснили обстріли Хотинської, Білопільської, Новослобідської, Путивльської громад, було зафіксовано понад 75 прильотів, повідомляє Сумська ОВА.

О 9.45 ворог із території РФ обстріляв із мінометів Білопільську громаду, 6 прильотів. У результаті с. Рижівка пошкоджено 5 домогосподарств, 3 будинки стали не придатними для життя через прямі влучення, пошкоджено автомобіль ГАЗель.

Окупанти обстріляли з мінометів та інші населені пункти громади – 12 прильотів.

У Новослобідській громаді було зафіксовано мінометний, зафіксовано 15 прильотів та кулеметний обстріл.

Хотинську громаду ворог обстріляв із артилерії – 6 прильотів.

О 16.45 з території Росії ворог скинув 11 хв Путивльською громадою, жертв немає.

Внаслідок обстрілів жертв немає.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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