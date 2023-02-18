Кожен російський удар по Україні матиме юридичні наслідки

Кожен російський удар по будь-якому місту України матиме конкретні юридичні наслідки, сказав у відеозверненні у суботу президент України Володимир Зеленський.

"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію, за терор проти України та народу. Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки", - заявив він.

"Це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року. Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве – особливо сьогодні – та кожен удар проти нашого народу", - наголосив Зеленський.