Події

20:31 18.02.2023

Протягом доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження ворожого особового складу та техніки

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Протягом доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження ворожого особового складу та техніки

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу ввечері.

Також протягом поточної доби Сили Оборони знищили 2 крилаті ракети "Калібр".

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили один район зосередження живої сили окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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