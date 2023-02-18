Протягом доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження ворожого особового складу та техніки

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу ввечері.

Також протягом поточної доби Сили Оборони знищили 2 крилаті ракети "Калібр".

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили один район зосередження живої сили окупантів.